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Denizli'de ormanda kaybolan kadını jandarma komandolar da arıyor

Denizli'de ormanda kaybolan kadını jandarma komandolar da arıyor

Güncel Haberler

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, önceki gün mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 75 yaşındaki Ayşe Koç'u arama çalışmalarına jandarma komandolar da dahil oldu. Bölgede, AFAD ve mahallelinin de katılımıyla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, önceki gün mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 75 yaşındaki Ayşe Koç'u arama çalışmalarına jandarma komandolar da dahil oldu. Bölgede, AFAD ve mahallelinin de katılımıyla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gömce Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Koç, önceki gün mantar toplamak amacıyla gittiği ormandan geri dönmedi. Eşi Ahmet Koç'un ihbarı üzerine bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dün, AFAD, jandarma ve mahalle halkının da katılımıyla arama yapıldı. Ancak Ayşe Koç'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Havanın yağmurlu olması ve kararması nedeniyle dün ara verilen arama çalışmalarına bugün devam edildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü de arama çalışmalarına katıldı. Koç'u arama çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Ayşe Koç Denizli AFAD Güncel Haberler

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