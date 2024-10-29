Denizli'de Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına ödün vermeden müdahale ettiklerini açıkladı. Karada ve havadan süren müdahalede tek bir ağacın yanmaması için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.
(ANKARA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 24 Ekim Perşembe günü Denizli'de çıkan orman yangınına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 24 Ekim Perşembe günü Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde başlayan orman yangını devam ediyor. Karacabey'in yangına ilişkin açıklaması şöyle:
"Denizli'de devam eden orman yangınında tek bir ağaç dahi yanmasın diye karadan ve havadan var gücümüzle müdahale ediyoruz. Arazi şartları zorlu olsa da #YeşilVatan'ın yılmaz neferlerinin azmiyle tez vakitte ferahlatan haberi vermek için mücadelemiz devam ediyor."