Denizli'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 1 uçak, 4 helikopter, 19 arazöz ve 121 personel ile müdahale ediliyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 4 helikopter, 19 arazöz, 11 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 121 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
