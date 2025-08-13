Denizli'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 4 helikopter, 19 arazöz, 11 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 121 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.