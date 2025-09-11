Haberler

Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Buldan'ın kırsal Hasanbeyler ile Gülalan mahalleleri arasındaki Karadere mevkisinde, saat 15.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı ormandaki yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbarla bölgeye 44 personel 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi sevk edildi. Helikopterler Hasanbeyler Göleti'nden aldıkları suyla alevlere çok sayıda sorti yaptı. Alevler 2 saatlik müdahale sonucunda saat 17.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

