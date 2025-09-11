Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

1) DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Buldan'ın kırsal Hasanbeyler ile Gülalan mahalleleri arasındaki Karadere mevkiinde, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı ormandaki yangında alevler, rüzgarında etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi, 44 personel sevk edildi. Helikopterler Hasanbeyler Göleti'nden aldıkları suyla alevlere çok sayıda sorti yaptı. Alevler 2 saatlik müdahale sonucunda saat 17.00 itibariyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.