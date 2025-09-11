Haberler

Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle iki saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

1) DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Buldan'ın kırsal Hasanbeyler ile Gülalan mahalleleri arasındaki Karadere mevkiinde, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı ormandaki yangında alevler, rüzgarında etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi, 44 personel sevk edildi. Helikopterler Hasanbeyler Göleti'nden aldıkları suyla alevlere çok sayıda sorti yaptı. Alevler 2 saatlik müdahale sonucunda saat 17.00 itibariyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yok artık Semih Kılıçsoy! Bütün ülke onu konuşuyor

Bütün ülke Semih'i konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.