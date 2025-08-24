Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bu arada yangınla ilgili soruşturmadı jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı E.A. (37), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

