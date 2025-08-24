Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bu arada yangınla ilgili soruşturmadı jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı E.A. (37), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, –