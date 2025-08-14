Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 20 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 184 personel sevk edildi.

Ekipler yangını yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.