Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Gölcük Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 6 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 20 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 184 personel sevk edildi.
Ekipler yangını yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel