Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaismailler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter, 13 arazöz, 6 ilk müdahale aracı ve 64 personel sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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