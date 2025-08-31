Denizli'de Orman Yangını: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Pamukkale ilçesinde besihanenin etrafındaki kuru otları yakmaya çalışan 3 kişi, orman yangınına sebep oldu. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangın, 3 saatlik bir müdahale sonrası kontrol altına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, besihanenin etrafındaki kuru otları yakarak temizlemek istediği ileri sürülen 3 kişi orman yangınının çıkmasına neden oldukları belirtildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunu orman yangını söndürülürken, 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. İddiaya göre, orman yakınında bulunan bir besihanenin etrafındaki kuru otlar 3 kişi tarafından yakılarak temizlenmek istendi. Bu sırada alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangın yayılarak büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlere havadan 3 helikopter karadan ise arazözlerle müdahale etti. Mahallede yaşayan vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle arazözlere su takviyesi yaptı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede 3 kişinin yangının ilk çıktığı noktada bulunan besihanede kuru otları yakarak temizlemeye çalışırken, orman yangınına neden oldukları ileri sürüldü. Orman yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
