Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a tutuklama talebi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı! 3 temel soru yöneltildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

Blinken: Türkiye'ye gittik ve Erdoğan'dan ağırlığını koymasını istedik
İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak

Ateşkeste sorunlar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak

Denizli'de Ölü Doğan Bebeğin Gömülmesi İddiasıyla İki Kişi Serbest Bırakıldı

Denizli'de Ölü Doğan Bebeğin Gömülmesi İddiasıyla İki Kişi Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kasım ayında evde ölü doğan bebeği gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Z.Ü. ve Ö.T. serbest bırakıldı. Olayın detayları arasında bebeğin doğumu ve gömülme işlemi yer alıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kasım ayında evde ölü doğan bebeği gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü'nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında doğum yaptığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. (36) ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.

Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Z.Ü'nün ise arkadaşı ile aralarındaki ilişkiyi kimsenin öğrenmemesi için böyle bir yola başvurmak zorunda kaldıklarını söylediği belirtildi.

Ö.T'nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak cesede rastlanılmadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, anne Z.Ü. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
img

DEAŞ açık açık tehdit etti! Hedef alacakları etkinlikleri tek tek sıraladılar
img

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a tutuklama talebi
img

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj

Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj
Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.