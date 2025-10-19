Haberler

Denizli'de Okul Müdürüne Silahlı Saldırı: Kantin Çalışanı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, okul müdürünü silahlı saldırı sonucu yaralayan kantin çalışanı tutuklandı. Saldırı anı sosyal medyada paylaşıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, okul müdürünün silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden kantin çalışanı tutuklandı.

Silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli K.K. (17), kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen U.A. (17) ile saldırı anını cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaşan A.Ç'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan kantin çalışanı K.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan yaralı okul müdürü F.Ö'nün Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Olay

Yenişafak Mahallesi'nde 16 Ekim'de bir ilkokulun müdürü F.Ö, park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Kantini işleten şüphelinin babasının bir süre önce okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği, bu nedenle hapis ceza aldığı öğrenilmişti.

Polis, saldırının şüphelinin bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini, görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını belirlemiş, zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.???????

Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

Ligin geri kalan bölümü hakkında flaş iddia: Çok zor yenilirler
27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü

27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde ortalık karıştı

CHP kongresinde ortalık fena karıştı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

Ligin geri kalan bölümü hakkında flaş iddia: Çok zor yenilirler
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
İsveç: Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz

Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: Savaş moduna geçmeliyiz
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
Kayserispor'a teknik adam değişikliği de fayda etmedi

4 gol çıktı! Ligdeki ilk galibiyetlerini yine alamadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.