Denizli'de Okul Müdürüne Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltında

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, okul müdürünün silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin, aralarında kantin çalışanı saldırganın da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün bir ilkokulun müdürü F.Ö'ye (48) yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma gerçekleştirdi.

Olayın ardından şüpheli K.K'nin (17) kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen U.A. (17) ile saldırı anını cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaşan A.Ç'nin (18) saklandıkları yerler tespit edildi.

Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Saldırgan K.K'nin ifadesinde, okul müdürüyle kantin sözleşmesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan Merkezefendi Kaymakamlığı söz konusu ilkokulun kantinini tutanak tutularak mühürledi. İş yerinin sözleşme fesih işlemlerinin pazartesi günü tamamlanacağı öğrenildi.

Denizli Devlet Hastanesinde tedavisi süren okul müdürü F.Ö'nün ameliyat olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Olay

Yenişafak Mahallesi'nde dün bir ilkokulun müdürü F.Ö, park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Kantini işleten şüphelinin babasının bir süre önce okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği, bu nedenle hapis ceza aldığı öğrenilmişti.

Polis, saldırının şüphelinin bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini, görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını belirlemiş, zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.