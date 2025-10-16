Denizli'de Okul Müdürüne Silahlı Saldırı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kantin çalışanının silahlı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir ilkokulun müdürü F.Ö'ye (48), Yenişafak Mahallesi'nde park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. (17) tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F.Ö, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kantini işleten şüphelinin babasının bir süre önce okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği, bu nedenle hapis ceza aldığı öğrenildi.

Saldırıyı kamerayla kaydeden arkadaşı da aranıyor

Polis, saldırının şüphelinin bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini, görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını belirledi.

Görüntüyü çeken kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Görüntülerde F.Ö'nün otomobiline önce çocuklarını bindirmesi, sürücü koltuğuna oturmaya çalıştığı sırada yanına yaklaşan şüphelinin tabancayla ateş açıp kaçması yer alıyor.