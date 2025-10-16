Haberler

Denizli'de Okul Müdürüne Silahlı Saldırı

Denizli'de Okul Müdürüne Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Denizli'de Okul Müdürüne Silahlı Saldırı
Haber Videosu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, okul müdürü F.Ö'ye kantin çalışanı K.K. tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Müdür hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kantin çalışanının silahlı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir ilkokulun müdürü F.Ö'ye (48), Yenişafak Mahallesi'nde park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. (17) tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F.Ö, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan bir süre önce kantini işleten şüphelinin babasının, okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu nedenle ceza aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor

Tiryakiler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.