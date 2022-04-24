Denizli'de okul bahçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı teslim oldu - Haberler

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Denizli'de okul bahçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı teslim oldu

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de okul bahçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı teslim oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde, tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı, jandarmaya teslim oldu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı, jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Emircik Mahallesi Emircik İlkokulu'nda dün yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreni sırasında N.A'yı (40) bıçakla yaralayan A.Z. (47) olayın ardından uzaklaştı.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada A.Z, jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

N.A. ve A.Z'nin, çocuklarının tören gösterisini izledikleri sırada tartıştıkları belirtildi.

Ambulansla kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinden Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı N.A'nın tedavisi sürüyor.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

23 Nisan, Hisarcık, Denizli, Çivril, Güncel, Haberler

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