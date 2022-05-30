Öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi hafif yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi hafif yaralandı.

Mualla Y'nin kullandığı 20 AGZ 064 plakalı öğrenci servisi ile Oğuzhan Ç. idaresindeki 48 E 8806 plakalı otomobil, Adalet Mahallesi Süleyman Vatan Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada servisteki öğrencilerden Buğra M.Y, Yağız E.D, Ayaz G. ve Osman U. ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Otomobil sürücüsü Oğuzhan Ç'nin ilk ifadesinde kazanın araca giren arı yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title