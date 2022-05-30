Öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

Öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi hafif yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi hafif yaralandı.
Mualla Y'nin kullandığı 20 AGZ 064 plakalı öğrenci servisi ile Oğuzhan Ç. idaresindeki 48 E 8806 plakalı otomobil, Adalet Mahallesi Süleyman Vatan Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada servisteki öğrencilerden Buğra M.Y, Yağız E.D, Ayaz G. ve Osman U. ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Otomobil sürücüsü Oğuzhan Ç'nin ilk ifadesinde kazanın araca giren arı yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel