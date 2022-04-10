Denizli'de ocağın açık unutulduğu evden çıkan dumanlar paniğe neden oldu - Haberler

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Denizli'de ocağın açık unutulduğu evden çıkan dumanlar paniğe neden oldu

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de ocağın açık unutulduğu evden çıkan dumanlar paniğe neden oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ocağın açık unutulduğu evden çıkan dumanlar panik yarattı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ocağın açık unutulduğu evden çıkan dumanlar panik yarattı.

Sümer Mahallesi 2291/1 Sokak'taki üç katlı evin ikinci katında ikamet eden T.A, açık unuttuğu ocağın üzerine tencereyi koyarak evden ayrıldı.

Çevredekiler, bir süre sonra evin mutfağından duman yükseldiğini fark ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, apartman sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti.

İtfaiye ekipleri merdivenle eve girerek ocağın üzerinde yanan tencereye müdahale etti.

Bu sırada evine dönen ve ekipleri görünce paniğe kapılan ev sahibini komşuları sakinleştirdi.???????

Denizli'de ocağın açık unutulduğu evden çıkan dumanlar paniğe neden oldu

Denizli'de ocağın açık unutulduğu evden çıkan dumanlar paniğe neden oldu

Denizli'de ocağın açık unutulduğu evden çıkan dumanlar paniğe neden oldu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel, Haberler

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