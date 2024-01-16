Üye Girişi
Haberler

Denizli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde bulunan anne ve 2 çocuk yangını fark ederek binadan çıktı. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Değirmenönü Mahallesi Meserret Sokak'taki müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan anne ve 2 çocuğu alevleri fark ederek kısa sürede binadan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Merkezefendi İtfaiye Denizli İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kediler üşür mü? Köpekler üşür mü? Evcil hayvanların vücut sıcaklığı nasıl kontrol edilir? Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar? Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı... İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır? 16 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 16 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Okullar ikinci dönem açılmayacak mı? Ara tatil sonrası okul yok mu 2024? 16 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title