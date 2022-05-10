Denizli'de motosikletli kuryenin öldüğü trafik kazasında sürücüye 5 yıl hapis cezası

Denizli'de, kullandığı otomobille 19 yaşındaki motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu otomobil sürücüsü M.K. ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın alkollü araç kullandığını, otomobille motorlu kuryeye çarptığını ve trafik kurallarını ihlal ettiğinin belirlendiğini belirterek, M.K'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Merkezefendi Caddesi'nde 16 Ocak'ta, M.K'nin (26) kullandığı otomobil, önce Necati Yasin Batır (19) yönetimindeki motosiklete daha sonra minibüse çarpmıştı. Motosikletli kurye Batır, yaşamını yitirmiş, minibüsteki bir kişi de hafif yaralanmış, kazanın ardından tutuklanan M.K, ilk duruşmada alkollü araç kullandığını kabul etmişti.