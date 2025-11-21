Denizli'de Motosiklet Plakasıyla Oynayan Sürücüye Cezai İşlem
Denizli'de, motosiklet sürücüsü plakasını özel bir düzenekle gizleyerek kırmızı ışık ihlali yaptı. Trafik ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye 5 bin 976 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Lise Caddesi'nde bir motosikletin plakasını özel düzenek yardımıyla kapatıp kırmızı ışık ihlali yaptığı yönünde gelen ihbarla harekete geçti.
Ekipler, kısa sürede motosikleti buldu.
Sürücüye de ilgili trafik kanununa göre 5 bin 976 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel