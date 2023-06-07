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Denizli'de motosiklet-minibüs çarpışması: 1 ölü

Denizli'de motosiklet-minibüs çarpışması: 1 ölü

Güncel Haberler

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Faruk Eryılmaz (39) yönetimindeki 20 SEC 360 plakalı motosiklet, ilçe merkezinde H.Ç. yönetimindeki 20 AEZ 035 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Eryılmaz, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü H.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Sarayköy Denizli Güncel Haberler

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