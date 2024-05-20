Üye Girişi
Haberler

Denizli'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizler Mahallesi yakınlarında Aslan Becip idaresindeki 16 ALV 502 plakalı motosikletin devrildiğini ve sürücüsünün hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekibi, Becip'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Becip'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Çal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan bölgede başka bir araca ait fren izlerini tespit eden jandarma ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Denizli Çal Trafik Kazaları Hukuk Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Belediyelerin görevi gazetecileri şarap festivaline götürmek değil

Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Belediyelerin görevi gazetecileri şarap festivaline götürmek değil

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title