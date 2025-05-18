Denizli'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Çivril ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü ve yolcu hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti.

Denizli-Uşak istikametinde seyreden Ahmet Şahan (26) idaresindeki 64 AEE 798 plakalı motosiklet, Menteş Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Şahan ile motosikletteki Feyza Özdemir, Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ - Güncel
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