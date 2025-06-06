Denizli'de Motosiklet Kazası: 27 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'de Motosiklet Kazası: 27 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 27 yaşındaki Volkan İyem hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Volkan İyem (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yeniköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İyem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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