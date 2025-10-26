Denizli'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Pamukkale ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve yolcusu yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Gökhan G. yönetimindeki 45 APT 111 plakalı motosiklet, Dokuzkavaklar Mahallesi Zeybek Kavşağı yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki Mevlüt T. ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel