Denizli'de Motosiklet Kazası: 1 Hamile, 3 Kişi Yaralandı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, biri hamile olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde motosikletin yayalara çarpması sonucu biri hamile, 3 kişi yaralandı.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sivil araçlara yasak yolda ilerleyen Mehmet D. yönetimindeki 20 AJA 873 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Bahar E. ile hamile olduğu öğrenilen Elif D'ye çarptı.
Olayda yaralanan motosikletin sürücüsü Mehmet D, Bahar E. ile Elif D. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Elif D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel