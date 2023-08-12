Denizli'de Motosiklet Kazası: 1 Hamile, 3 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, biri hamile olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.