Denizli'de Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tarım işçilerinin içinde bulunduğu minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Sarayköy ilçesi istasyon kahveleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; fabrikada şoför olarak çalıştığı öğrenilen iki çocuk babası Faruk Eryılmaz (39), 20 SEC 360 plakalı motosikletiyle araziden çıkarak evine dönmeye başladı. Yolda seyir halinde olan Eryılmaz'ın kullandığı motosiklet, tarım işçilerini taşıyan 20 AEZ 035 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Eryılmaz kanlar içinde yere yığıldı. Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eryılmaz, buradan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı. - DENİZLİ