Denizli'de motorlu testerenin üzerine düşen kişi öldü Güncel Haberler Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bakımını yaptığı motorlu testerenin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bakımını yaptığı motorlu testerenin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti. Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Hasan Sönmez (44) ağaç kesmede kullandığı ve evde bakımını yaptığı çalışır durumdaki motorlu testerinin üzerine düştü. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sönmez, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Hacı Hasan Sönmez Acıpayam Denizli Gölcük Güncel Haberler

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