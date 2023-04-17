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Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmek için düzenek hazırladıkları öne sürülen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmek için düzenek hazırladıkları öne sürülen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki sınav merkezinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek isteyen 4 kişinin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.

Şüphelilerin üst aramasında 5 cep telefonu, 2 kamera, 4 kablosuz ağ ve 6 SIM kart ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.?????????????????????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli Güncel Haberler

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