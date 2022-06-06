Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı - Haberler

Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmek için düzenek hazırladıkları öne sürülen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmek için düzenek hazırladıkları öne sürülen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki sınav merkezinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek isteyen 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi. Şüphelilerin üst aramasında 3 cep telefonu, 2 fotoğraf makinesi, 18 bağlantı kablosu ve 6 SIM kart ele geçirildi. ???????Daha önce de aynı suçtan sabıkalarının bulunduğu belirtilen zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.????????????????????? AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Denizli Güncel Haberler

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