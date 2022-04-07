Denizli'de motorlu kuryenin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tahliye edilen sanığa tutuklama kararı - Haberler

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Denizli'de motorlu kuryenin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tahliye edilen sanığa tutuklama kararı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de motorlu kuryenin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tahliye edilen sanığa tutuklama kararı

Denizli'de, 19 yaşındaki motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen otomobil sürücüsünün yeniden tutuklanmasına karar verildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, 19 yaşındaki motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen otomobil sürücüsünün yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Cumhuriyet savcısı ve maktulün yakınları 24 Mart'ta Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan M.K'nin tahliyesine itiraz etti.

İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı gösteren somut delillerin bulunduğu, olay anında 2,71 promil alkollü olduğu gerekçesiyle ara tahliye kararının iptal ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.???????

Olay

Merkezefendi Caddesi'nde 16 Ocak'ta M.K'nin (26) kullandığı otomobil önce motosiklete daha sonra minibüse çarpmıştı.

Motosiklet sürücüsü Necati Yasin Batır (19) yaşamını yitirmiş, minibüsteki bir kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından tutuklanan M.K, ilk duruşmada alkollü araç kullandığını kabul etmişti.

Sanık, 24 Mart'ta görülen duruşmada ise tahliye edilmişti.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Cumhuriyet, Otomobil, Denizli, Mart, Güncel, Haberler

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