Denizli'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

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Denizli'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muhammet Üzelce idaresindeki 20 M 0299 plakalı minibüs, Yunus Emre Mahallesi Üniversite Caddesi'nden dönüş yaptığı sırada Mehmet Ece yönetimindeki 20 BU 159 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ece ile minibüsteki 3 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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