Denizli'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Muhammet Üzelce idaresindeki 20 M 0299 plakalı minibüs, Yunus Emre Mahallesi Üniversite Caddesi'nden dönüş yaptığı sırada Mehmet Ece yönetimindeki 20 BU 159 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ece ile minibüsteki 3 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel