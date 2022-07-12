Denizli'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Muhammet Üzelce idaresindeki 20 M 0299 plakalı minibüs, Yunus Emre Mahallesi Üniversite Caddesi'nden dönüş yaptığı sırada Mehmet Ece yönetimindeki 20 BU 159 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ece ile minibüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü, gözaltına alındı. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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