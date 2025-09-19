Denizli'de Minibüs ile Çarpışan Otomobilde Anne ve 2 Çocuğu Yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsle çarpışan otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.
Rabia Ö. yönetimindeki 20 AOC 526 plakalı otomobil, Gerzele Mahallesi 585 Sokak'ta Uğur B. idaresindeki 20 M 0314 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile çocukları Asel Ö. ve Mert Ö. yaralandı.
Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
