Denizli'de Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 32 Yaralı
Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen midibüs kazasında 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs şarampole devrildi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
C.U. (49) yönetimindeki 35 CEJ 948 plakalı günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Güldane Altınova'nın (67) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada sürücü ve midibüsteki 6'sı ağır 31 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ise otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.
Öte yandan Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç olay yerinde incelemelerde bulunup yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı.