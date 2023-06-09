Denizli'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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Denizli'nin Serinhisar ve Çal ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazalarda hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Serinhisar ve Çal ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
A.D. idaresindeki 35 HA 6069 plakalı kamyonet, Denizli-Serinhisar kara yolu Akça mevkisi yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada araç içinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Tüp kamyonu devrildi
T.Ç. yönetimindeki 20 ADD 090 plakalı tüp yüklü kamyonet, Çal ilçesi Kocaköy Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada sürücü T.Ç. ile yolcu konumundaki M.E. Çal Devlet Hastanesine sevk edildi.
Çevreye saçılan tüpler, gerekli önlemlerin ardından başka bir kamyona yüklenerek depoya kaldırıldı.