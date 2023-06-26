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Denizli'de Mermer Fabrikası Bekçisi Ölü Bulundu

Denizli'de Mermer Fabrikası Bekçisi Ölü Bulundu

Güncel Haberler

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan bir mermer fabrikasında görev yapan bekçi Dede Ulugün, bekçi kulübesinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ulugün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde mermer fabrikasında görev yapan bekçi, ölü bulundu.

Kocabaş Mahallesi'nde bulunan bir mermer fabrikasına gelen çalışanlar, bekçi kulübesinde Dede Ulugün'ü (63) hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede Ulugün'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ulugün'ün cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsiye gönderildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Jandarma Kocabaş Denizli Güncel Haberler

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