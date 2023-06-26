Denizli'de Mermer Fabrikası Bekçisi Ölü Bulundu

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan bir mermer fabrikasında görev yapan bekçi Dede Ulugün, bekçi kulübesinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ulugün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.