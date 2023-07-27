Denizli'de Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli'de makilik alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangında 20 dekar alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre Denizli'nin Çal ilçesinde Süler Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Yapılan ihbarlar sonrasında yangın yeni 7 arazöz 4 büyükşehir itfaiye 1 dozer 2 grayder 6 tane ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Hızlıca yapılan müdahalede yangın fazla büyümeden söndürülürken 20 dekarlık alanın ise kül olduğu öğrenildi. - DENİZLİ