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Denizli'de LGS kapsamındaki merkezi sınava 13 bin 443 öğrenci girdi

Denizli'de LGS kapsamındaki merkezi sınava 13 bin 443 öğrenci girdi

Güncel Haberler

Denizli'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 13 bin 443 öğrenci katıldı.

Denizli'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 13 bin 443 öğrenci katıldı.

Sınav, kentte 249 okulda 1136 salonda gerçekleşti.

Salonlara girişte öğrencilerin kimlik belgesi kontrol edildi.

Çocuklarının sınavını bitirmesini bekleyen veliler ise okul çevrelerinde bekledi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli LGS Güncel Haberler

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