Denizli'de LGS kapsamındaki merkezi sınava 13 bin 443 öğrenci girdi
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Denizli'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 13 bin 443 öğrenci katıldı.
Denizli'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 13 bin 443 öğrenci katıldı.
Sınav, kentte 249 okulda 1136 salonda gerçekleşti.
Salonlara girişte öğrencilerin kimlik belgesi kontrol edildi.
Çocuklarının sınavını bitirmesini bekleyen veliler ise okul çevrelerinde bekledi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel