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Denizli'de lastiğine ateş edilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından lastiğine ateş edilerek durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Sürücünün üzerinde yapılan aramalarda bir miktar dolar bulundu. Zanlının daha önce de sınır dışı edildiği ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi.