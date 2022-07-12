Denizli'de kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri çıkardı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri çıkardı.
Güney Mahallesi'nde bir keçinin kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, kurdukları düzenekle kuyuya indi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılan keçi sahibine teslim edildi.
Keçinin sahibi, ekiplere teşekkürlerini iletti.???????
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel