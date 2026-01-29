Haberler

Denizli'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

Güncelleme:
Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlarda hasar meydana geldi ve trafik kontrollü sağlandı. Yetkililer, vatandaşları rüzgarın olumsuz etkileri konusunda uyardı.

Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Ali Aygören Bulvarı'nda refüjde bulunan çam ağacı kökünden sökülerek yola devrildi.

Bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İlçede bazı ağaçlar ve reklam tabelaları devrildi, bir evin çatısında hasar oluştu.

Merkezefendi ilçesinde ise üzerine ağaç devrilen araçta hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, motorlu testere yardımıyla devrilen ağaçları keserek yolları ve caddeleri temizledi.

Öte yandan hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgarda vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.

Yetkililer, rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi

