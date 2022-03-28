Son dakika! Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika! Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Son dakika haber... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Murat Karabuğa'ya ait aynı zamanda depo olarak kullanılan kuruyemiş imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın imalathanenin yan tarafındaki 3 katlı binaya da sıçradı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerindekiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın imalathane ve yanında 3 katlı binada hasara neden oldu.

Son dakika! Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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