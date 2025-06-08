Denizli'de Kurban Pazarında Dolandırıcılık Denetimi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı denetimlerini sürdürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Toplum Destekli Polislik şubelerine bağlı ekipler, Eskihisar Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında satıcıları bilgilendirdi.

Ekipler, kurbanlık satışı sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı besicilere sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca pazar girişine kurulan stantta yer alan sahte para makinesiyle satıcılar, müşteriden aldıkları paraları kontrol etme imkanı buldu.

Vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için ekiplerin bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin bayram süresince devam edeceği bildirildi.???????