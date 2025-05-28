Denizli'de Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri

Denizli'de Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri
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Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde zincir marketlerde fiyat denetimleri yaparak, haksız fiyat artışlarını kontrol etti. Ekipler, 3 bin 500'ün üzerinde işletmeyi denetledi.

DENİZLİ'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde özellikle zincir market şubelerine giderek, alışveriş yapıp, kasada etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetimler yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bugün Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki zincir markette denetim yaptı. Ekipler, markette manav, bakliyat, temel gıda, şarküteri, temizlik malzemelerinin etiketlerini tek tek inceledi. Manav reyonunda ise meyve ve sebzelerin Hal Kayıt Sistemi üzerinden fiyatlarını kontrol eden ekipler, fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra denetim ekipleri, çeşitli reyonlarda bulunan indirimli ürünlerden alıp sepete koyarak kasaya gitti. Kasada reyondaki fiyatla kasadaki fiyatların tutup tutmadığı karşılaştırıldı.

'3 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE İŞLETMEYİ DENETLEDİK'

Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, denetimle ilgili açıklamasında, "Tüketici, esnaf ve tacirlerin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik mevzuatlardan gelen yetkilerle birtakım tedbirler alıyoruz. Bu tedbirler arasında tüketicilerimizin korunmasını tesis etmek amacıyla etiket fiyatları, indirimli satışlar, gramaj, ambalaj, sebze ve meyve reyonlarında künye bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Aynı zamanda haksız fiyat uygulamalarına artışlarına yönelik de denetimler yapıyoruz. Denizli'de bu yıl içinde 3 bin 500'ün üzerinde işletmeyi denetledik. Aynı hız ve kararlılıkla mesai gözetmeksizin denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda tüketicilerimizden isteğimiz ve talebimiz tespit ettikleri, gördükleri haykırdıkları, uygunsuzlukları, Ticaret İl Müdürlüğümüze gelerek, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurarak veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması ile bizlere bildirebilirler. Buna ilişkin tedbirlerimizi hemen hayata geçiriyoruz ve çeşitli işlemler uyguluyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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