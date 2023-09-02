Denizli'de kum yüklü kamyonun çarptığı otobüste 6 kişi öldü

1) DÜĞÜNE GİDENLERİN İÇİNDE BULUNDUĞU YOLCU OTOBÜSÜNE KAMYON ÇARPTI, 6 ÖLÜ, 43 YARALI

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, refüjü aşıp, demir bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyon, içinde düğüne gidenlerin bulunduğu yolcu otobüsüne çarptı, polis memuru Birol Küçük'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Ölenlerden bazılarının vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle kimliklerinin tespiti için parmak izi incelemesi yapılacağı bildirildi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Denizli - Ankara kara yolunun Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi kesiminde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Bekir Atman'ın kullandığı 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, refüjü aşıp, bariyerleri parçalayarak karşı yönden gelen İbrahim Sungur yönetimindeki 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon ve yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüsteki yolculardan polis memuru Birol Küçük'ün de aralarında bulunduğu 6'sı hayatını kaybetti. Otobüs şoförü, muavini ve 40 yolcusu ile kamyon şoförü de yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 48 kişinin bulunduğu otobüstekilerin İzmir'den Kayseri'deki bir düğene giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ: DİREKSİYON KİTLENDİ

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı kamyon şoförü Bekir Atman'ın jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, kazanın aracının direksiyonunun kitlenmesi sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA İÇİN İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma sürerken Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan yazılı açıklamada, "Denizli - Ankara Karayolu Ankara istikameti Cezaevi kavşağı mevkiinde 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsü seyir halinde bulunduğu esnada, karşı şeritten gelen 34 DZP 704 plakalı kamyonun orta refüjleri kırarak karşıya geçmesi ve yolcu otobüsüne çarpması sonucunda trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 48 kişiden 42 kişisi yaralanmış 6 kişi vefat etmiştir. Olayla ilgili derhal soruşturmaya başlanmış olup iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" denildi. Öte yandan, ölenlerden bazılarının vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle kimliklerinin tespiti için parmak izi incelemesi yapılacağı bildirildi.