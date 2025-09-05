Denizli'de Küçük Yaşta Çocuğun Araç Kullandığı Anlar Kamerada

Denizli'de küçük yaştaki çocuğun babasının kucağında otomobil kullandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Lise Caddesi'nde yaşı küçük bir çocuğun babasının kucağında, otomobili kullanırken çevredeki başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Çocuğa araç kullandırılmasına tepki gösteren sürücü ise durumu trafik ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin otomobile ulaşmak için çalışma başlattığı belirtildi.

Görüntüde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin direksiyon başındaki çocuğun, trafiğin yoğun olduğu caddede durması ve daha sonrasında ilerlemesi yer alıyor.