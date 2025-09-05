Haberler

Denizli'de Küçük Yaşta Çocuğun Araç Kullandığı Anlar Kamerada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de bir sürücü, küçük yaşta bir çocuğun babasının kucağında araç kullandığını cep telefonuyla görüntüleyerek durumu trafik ekiplerine bildirdi.

Denizli'de küçük yaştaki çocuğun babasının kucağında otomobil kullandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Lise Caddesi'nde yaşı küçük bir çocuğun babasının kucağında, otomobili kullanırken çevredeki başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Çocuğa araç kullandırılmasına tepki gösteren sürücü ise durumu trafik ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin otomobile ulaşmak için çalışma başlattığı belirtildi.

Görüntüde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin direksiyon başındaki çocuğun, trafiğin yoğun olduğu caddede durması ve daha sonrasında ilerlemesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Bu nasıl iş bilmezlik: Dizel araca benzin doldurdular, sürücü çılgına döndü

İstasyona yakıt almaya giden sürücü hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle

Barış Alper krizini kökten çözüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.