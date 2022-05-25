Denizli'de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (2) - Haberler

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesindeki krom madeninde meydana gelen göçükte enkaz altından çıkarılan Ali Rıza Kut'un (40), hayatını kaybettiği belirlendi. Kut'un cansız bedeni hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır."

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -