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Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Apartman Bahçesine Düştü

Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Apartman Bahçesine Düştü
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, tel örgüleri aşarak bir apartmanın bahçe katına düştü. Otomobili süren aday sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tel örgüleri aştıktan sonra apartman bahçesine düştü.

Şemikler Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde D.A. yönetimindeki 20 AGM 561 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun karşısındaki sitenin tel örgülerini aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçe katına düştü.

Bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Aday sürücü olduğu belirtilen D.A, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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