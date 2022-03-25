Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü - Haberler

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Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ev olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ev olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Aşağı Mahallesi pazar yerindeki konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi sonrası, konteynerde yaşadığı belirtilen Şaban Ülker'in (52) cesedine ulaşıldı. Yangın nedeniyle bir köpeğin de telef olduğu belirlendi.

İtfaiye ekibinin yaptığı ilk inceleme sonucuna göre yangının elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği belirtildi.

Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Acıpayam, Denizli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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