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Denizli'de komşusunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Denizli'de komşusunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde aralarında husumet bulunan komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde aralarında husumet bulunan komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Avşar Mahallesi'ndeki üzüm bağında Hatice Baysal'ın (61) öldürülmesine ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan komşusu H.M. (51), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Avşar Mahallesi'nde yaşayan Hatice Baysal, dün çalışmak için gittiği Çaykarası mevkisindeki üzüm bağında yakınları tarafından, av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmuştu.

Başlatılan soruşturma kapsamında Baysal ile aralarında hayvan otlatma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen komşusu H.M. gözaltına alınmıştı. Kadının, daha önce kendisini darbeden H.M. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da belirtilmişti. Şüphelinin ilk ifadesinde, iddiaları reddettiği öğrenilmişti.

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Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Jandarma Acıpayam Denizli Hatice Güncel Haberler

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